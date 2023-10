Hokejowy wynik w meczu juniorów Cracovii z Legią Warszawa

Gospodarze to zespół z 3. miejsca w tabeli, a „Pasy” dopiero co wyszły ze strefy spadkowej. Niestety, było widać różnicę klas. W tym spotkaniu „Pasy” nie miały nic do powiedzenia. Po 24 minutach gry przegrywały już 0:3. Gol Bzdyla tylko na chwilę przywrócił nadzieję, że nie wszystko jeszcze stracone.

Niebawem gospodarze zdobyli czwartą bramkę (hat-trickiem popisał się Rojkowski) i marzenia krakowian prysły niczym bańka mydlana.

Po przerwie Legia kontrolowała grę. Gol rezerwowego Wrony był tylko na otarcie łez.

Cracovia nadal jest nad strefą spadkową, w sobotę o godz. 12 zagra z Pogonią Szczecin u siebie.

Legia Warszawa - Cracovia 7:2 (4:1)

Bramki: 1:0 Żewłakow 12, 2:0 Rojkowski 20, 3:0 Rojkowski 24, 3:1 Bzdyl 27, 4:1 Rojkowski 31, 5:1 Zbróg 53, 6:1 Zbróg 56, 6:2 Wrona 77, 7:2 nieznany 78 .

Cracovia: Malinowski – Piekarz (55 Czerwiński), Zgłobik (65 Krupa), Zubik (55 Pestka), Dziewicki, Wierzbicki – Golus, Gorszkow, Bzdyl (65 Wrona), Bałaszek (55 Janeczek) – Doba (75 Koper).