Hojny, jak Kraków. Miasto opłaca catering na prywatnym kongresie

W Krakowie odbywa się z roku na rok coraz więc różnych kongresowych biznesowych. Tzw. turystyka biznesowa kwitnie, przyciągając do miasta bogatszego klienta. Kraków jest uznaną marką, tym bardziej dziwi więc, że władze miasta dopłacają do organizacji prywatnej imprezy.

Jak czytamy na Onecie, władze miasta uznały, że to świetne działanie promocyjne, aby zapłacić 100 tys. zł za wyszukany catering na prywatnej imprezie na 1310 osób, który odbył się pod koniec sierpnia zeszłego roku. Sam catering kosztował blisko 60 tys. zł. reszta to koszt wynajęcia ogrodów Muzeum Archeologicznego, gdzie odbył się bankiet.

"Kongres International Union of Phlebology Meeting Chapter to prestiżowe wydarzenie organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenie UIP (International Union of Phlebology). Turystyka biznesowa, której najważniejszym elementem są międzynarodowe kongresy stowarzyszeń to strategiczny dla Krakowa sektor gospodarki turystycznej. Jak dowiodły tego badania przeprowadzane przez zespół badawczy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uczestnik kongresu zostawia w mieście kwotę ok. 2 tys. zł" - czytamy w uzasadnieniu urzędu miasta, które cytuje Onet.