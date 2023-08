Hitem tegorocznych wakacji są spacery w kronach drzew. Jednak lipiec w Małopolsce pod względem ruchu turystycznego wypadł naprawdę słabo

Lipiec 2023 wcale nie zachwycił

- Lipiec był trudny i wypadł słabo w porównaniu do poprzednich miesięcy, a nawet gorzej w stosunku do lipca w 2022 r. Widzimy wysoki spadek rezerwacji w destynacjach wakacyjnych jak nasze góry, w niektórych miejscach nawet o 40-60 proc. w stosunku do roku poprzedniego - mówi Łukasz Barłowski, Wiceprezes Krakowskiej Izby Turystyki.

Turyści zakochali się w spacerach w koronach drzew

W zeszły piątek sprzedano 800 biletów, w sobotę niemal 1400, a w niedzielę prawie 4000. Do tego doliczyć trzeba jeszcze najmłodszych - gdyż dzieci do 4 lat mają wstęp bezpłatny. Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach to długa na ponad 1 km trasa spacerowa na Pogórzu Ciężkowickim, na wysokości 370 m n.p.m. Na trasie znajdują się przystanki edukacji ekologicznej, leśnej i przyrodniczej oraz punkty widokowe.

Jest moda na Krynicę-Zdrój

Sezon turystyczny w Zakopanem ratują goście z krajów arabskich

- Sezon ratują goście z krajów arabskich – mówią hotelarze. To jednak dotyczy oferujących noclegi. Gorzej ma się gastronomia. Tutaj klientów mniej. - Ludzie przygotowują posiłki na własną rękę. „Stołują się” w Biedronce i innych marketach – mówią górale.

Tegoroczne wakacje w górach na dobre rozpoczęły się dopiero w drugiej połowie lipca, gdy w Zakopanem można było zaobserwować tłumy i korki na ulicach.

- Obecnie szacujemy, że wiele obiektów ma obłożenie rzędu 90 proc. Są jednak i takie obiekty, które ledwie osiągnęły 50 proc. - mówi Emilia Glista, która zajmuje się pozyskiwaniem klientów dla pensjonatów i hoteli w górach - Zdecydowanie lepiej radzą sobie ośrodki o lepszym standardzie. Obiekty o niższym standardzie mają się gorzej niż w latach ubiegłych.

To spowodowane jest faktem, że obiekty o wyższym standardzie wybierają goście zagraniczni. A tych według szacunków jest w Zakopanem ok. 30 proc. - Najwięcej oczywiście mamy gości z Półwyspu Arabskiego. Szacujemy, że w ubiegłym roku było to zaledwie 2 proc. wszystkich gości, a teraz jest to już niemal 10 proc. Przyrost gości z krajów arabskich jest więc bardzo duży i można powiedzieć, że to oni uratowali ten sezon – dodaje Emilia Glista.