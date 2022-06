Hit na lato od Viki Gabor - "So What". Przy tym utworze od razu robi się słoneczniej!

Pisząc ten numer w studio, wokalistka przywoływała w pamięci beztroskie chwile spędzone z bliskimi w plenerze. Do nagrania powstał teledysk, który został nakręcony na taśmie filmowej, co nadaje mu dodatkowo subtelności i nostalgicznego klimatu. Klip jest poniekąd odzwierciedleniem wakacyjnej imprezy Viki w dwóch różnych wydaniach: w ogrodzie i na plaży.

Najnowszy singiel Viki to kolejna wycieczka w stronę nowych brzmień, ale młoda wokalistka na każdym kroku udowadnia, że potrafi odnaleźć się w każdej stylistyce. Potwierdza to również udział w 16. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Jako najmłodsza uczestniczka w historii tego formatu wcieliła się w nim w takie gwiazdy, jak Christina Aguilera, Rihanna czy Billie Eilish, wielokrotnie wzbudzając zachwyt jurorów i publiczności. Znalazło to odzwierciedlenie w końcowym wyniku wokalistki – Viki dotarła do samego finału programu.