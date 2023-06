Hiszpański kurs w Wiśle utrzymany - na testy medyczne do Krakowa zawita nowy piłkarz. Przed laty występował w koszulce Barcelony Krzysztof Kawa

Wisła Kraków poinformowała w krótkim komunikacie, że w przyszłym tygodniu na testy medyczne przyjedzie Jesús Alfaro. To prawonożny napastnik lub skrzydłowy, który do tej pory występował jedynie w Hiszpanii, ostatnio na trzecioligowym poziomie. Ale przed laty zagrał nawet w barwach pierwszej drużyny Barcelony - w tym samym meczu co Leo Messi i Luis Suarez.