Historia o sile rodzinnych więzów "Totem" w najbliższej odsłonie cyklu filmowego dla seniorów

"Totem" rozpoczyna się od gorączki przygotowań do imprezy urodzinowej ojca, organizowanej w iście meksykańskim stylu: jest gwarno, tłoczno i kolorowo. Do domu schodzą się kolejni goście, a każdy z nich wydaje się być jeszcze barwniejszy od poprzedniego. Cały ten piękny harmider obserwujemy oczami siedmioletniej Sol; cichej i skromnej dziewczyny o przenikliwym spojrzeniu, która stopniowo wprowadza nas do tego fascynującego mikrokosmosu. Na horyzoncie widać jednak rodzinne trzęsienie ziemi, które diametralnie zmieni życie wszystkich domowników, zwłaszcza młodej Sol.

Krakowscy seniorzy zobaczą film Lili Avilés w cyklu "Dojrzałe kino". Realizowane od ponad dekady w Kinie Pod Baranami seanse dla seniorów są okazją do obejrzenia najnowszych filmów oraz poznania kontekstu towarzyszącego ich powstaniu czy miejsca w filmowym krajobrazie. Od lat dba o to filmoznawczyni Maria Malatyńska, której prelekcje poprzedzają seanse Dojrzałego Kina, a po pokazach amatorzy kina mogą wymienić uwagi podczas dyskusji.