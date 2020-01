Hipsterzy, są powody do smutku. Koniec Dolnych Młynów coraz bliższy

Nowa S7 na północ od Krakowa. Raport z budowy [ZDJĘCIA]

Drogowcy zabiegają o to, by do końca 2023 r. można było jeździć na całej długości dwupasmową drogą ekspresową S7 z Krakowa do Warszawy. Postępują prace, które mają pozwolić na realizację kolejnych etapów inwestycji. Coraz bliżej jest rozpoczęcie budowy brakującego fragmentu trasy...