Hipnotyzujący dokument "Duch śniegów" z muzyką Nicka Cave'a na pokazie w Kinie Pod Baranami Paweł Gzyl

"Duch śniegów" Materiały prasowe

Kino Pod Baranami zaprasza w sobotę 22 stycznia o godz. 18 na pokaz specjalny hipnotyzującego dokumentu "Duch śniegów" ("The Velvet Queen"), ukazującego piękno dzikiej przyrody. Zapierającym dech w piersiach zdjęciom Wyżyny Tybetańskiej towarzyszy ścieżka dźwiękowa autorstwa Nicka Cave’a i Warrena Ellisa. Film był prezentowany na Festiwalu w Cannes, w ramach sekcji “Cinema for the climate”.