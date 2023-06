Himalaya Freeride Tour. Krakowianin chce zimą zjechać na desce ze szczytu Nanga Parbat

Himalaje, to majestatyczne góry, które od wieków przyciągają śmiałków gotowych stawić czoła ich surowemu pięknu. Dziś, na wysokości 4200 metrów n.p.m., w połowie drogi na jeden z najbardziej przerażających szczytów - Nanga Parbat, zwany także Górą Śmierci, trwa aklimatyzacja grupy polskich himalaistów. Wśród nich znajduje się Ali Olszański, pochodzący z Krakowa 38-letni snowboardzista, freerider, który z deską nie rozstaje się od prawie 13 lat. Swoje zamiłowanie do sportów ekstremalnych połączył z miłością do gór, co poprowadziło go na ścieżki, którymi mało kto odważyłby się podążać.

Ali: "Im trudniej, tym lepiej"

Ali ma na koncie zjazdy na desce snowboardowej najtrudniejszymi trasami w Tatrach, min. Zachodem Grońskiego, Czerwonym Żlebem z Szatana czy Diablim Żlebem z Grani Baszt. Wspinał się w Kaukazie, Alpach i Andach Peruwiańskich. „Im trudniej, tym lepiej” – takie jest jego motto. Swoim bogatym doświadczeniem dzieli się także jako instruktor freeride’u i splitboardingu. Marzenie o Himalajach zaczęło tlić się w nim już kilka lat temu, kiedy poczuł, że inne pasma górskie są dla niego „za ciasne”. Teraz postawił na swojej drodze najwyższy jak do tej pory szczyt - ośmiotysięcznik Nanga Parbat i realizuje go w ramach projektu Himalaya Freeride Tour, który rozpoczął się 7 czerwca 2023 roku. Prace nad tym ambitnym projektem trwały już od jakiegoś czasu. W ciągu trzech najintensywniejszych miesięcy Ali, przy wsparciu grupy entuzjastów i sponsorów, zdobył niezbędny sprzęt, który wytrzyma surowe, himalajskie warunki. Wymagało to nie tylko nakładów finansowych, ale również niezliczonych godzin poświęconych na poszukiwanie, zamawianie i testowanie odpowiedniego sprzętu.

Wyprawa w Himalaje

Przed wyjazdem Ali poddawał się również intensywnym i rygorystycznym treningom, m.in. symulując warunki, które czekają na niego w Himalajach. Jego droga na szczyt to nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne wyzwanie. Na szczęście najbliżsi również podzielają wiarę w jego sukces. Partnerka Aliego, Iza mówi: "Oczywiście, że się martwię, ale nie mogę tego pokazać, żeby nie popsuć mu głowy".

Wśród uczestników wyprawy jest także Piotr Krzyżowski, wytrawny himalaista, który zdobył już trzy ośmiotysięczniki (Gaszerbrum II w 2021 oraz K2 i Broad Peak w 2022 r.). Piotr ma również na swoim koncie cztery z pięciu szczytów Śnieżnej Pantery, w tym pierwsze polskie wejście zimą na Chan Tengri. Należał do zespołu Polskiego Himalaizmu Zimowego i jest ratownikiem GOPR. Jego doświadczenie i wiedza będą nieocenione w trakcie tej ekspedycji. Od samego początku pomagał też w organizacji całej logistyki, m.in. współpracując z agencją z Pakistanu.

W skład ekipy wchodzą także: Paweł Kopeć, Mariusz Szczechowicz, Jarek Łukaszewski oraz fotograf i doświadczony operator Adrian Dmoch, który będzie zbierał materiały do planowanego filmu dokumentalnego.

Założenia wyprawy

Po aklimatyzacji, ekipa planuje przeniesienie sprzętu do kolejnych obozów, coraz wyżej, aż do szczytowego ataku na Nanga Parbat. Dalsza część wyprawy ma przebiegać wg założonego planu: wyjście z Base Camp (BC) 4200 m n.p.m. do obozu I (C1) na wysokości 4900 m n.p.m., potem C2 (5900 m n.p.m.), C3 (6750 m n.p.m.), C4 (7200 m n.p.m.) i atak szczytowy. Najtrudniejszym technicznie fragmentem drogi będzie odcinek z C1 do C2.

W planach jest zdobycie szczytu drogą Kinshofera, bez dodatkowego tlenu i Szerpów wysokościowych. Następnie, jeżeli warunki na to pozwolą Ali zjedzie na desce snowboardowej ścianą Diamir, co będzie pierwszą taką próbą w historii i czyni tą podróż jeszcze bardziej wyjątkową. Co poza złymi warunkami pogodowymi może pójść nie tak? Himalaistom grożą również kontuzje, czy choroba wysokościowa. Oczywiście ekipa zaopatrzyła się w niezbędne leki i środki opatrunkowe, ale wszyscy mamy nadzieję, że nie będzie konieczności ich użycia. Kontakt z uczestnikami wyprawy utrzymywany jest dzięki komunikatorowi satelitarnemu Garmin inReach, który umożliwia wysyłanie krótkich SMS-ów. Informacje o wyprawie są regularnie aktualizowane na oficjalnym profilu wyprawy w serwisie Facebook. Dzięki temu rodzina, przyjaciele i entuzjaści turystyki wysokogórskiej oraz sportów ekstremalnych mogą cały czas śledzić ich postępy.

Himalaya Freeride Tour to wyraz pasji i determinacji. To także prawdziwy test wytrzymałości i odwagi, a jednocześnie manifestacja miłości do gór i snowboardingu.

Jednym z największych wyzwań podczas organizacji tak ekstremalnej wyprawy, było zgromadzenie odpowiednich funduszy. Znalezienie sponsorów, którzy zechcą wesprzeć taki ambitny projekt, nie jest łatwe. Część środków zebrano za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Głównym sponsorem wyprawy została krakowska firma szkoleniowa - Inprogress, która od lat pomaga klientom w osiąganiu założonych celów. Jej ambicją jest towarzyszyć im w drodze na sam szczyt, co idealnie współgra z misją wyprawy Aliego, a poprzez zaangażowanie w sponsorowanie tej podróży, pokazuje, że te słowa są więcej niż tylko sloganem. Zebranie środków, które pozwoliły sfinansować Himalaya Freeride Tour to także dowód na to, że wsparcie i inspiracja mogą pochodzić z najmniej oczekiwanych źródeł, a marzenia mają szansę stać się rzeczywistością. Wystarczy, że społeczność prawdziwych pasjonatów jest otwarta, zaangażowana i gotowa do podjęcia działań.

Himalaya Freeride Tour ma potrwać do końca lipca 2023. Jeśli członkom zespołu uda się wejść na Nanga Parbat i bezpiecznie powrócić do bazy, w drugiej części wyprawy Ali planuje przenieść się pod Gaszerbrum I (8080 m n.p.m.), aby spróbować zjechać także z tego szczytu. Trzymamy mocno kciuki za sprzyjające warunki pogodowe, realizację wszystkich założonych planów i bezpieczny powrót do domu wszystkich członków ekipy Himalaya Freeride Tour.