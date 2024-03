Heroiczny bój Wisły Kraków z Koroną Kielce. Koncertowa gra Karola Dziedzica w meczu Centralnej Ligi Juniorów U19

Pięć minut - tyle potrzebował Karol Dziedzic, by w pełni zaadoptować się do warunków panujących w Centralnej Lidze Juniorów U19. W debiucie na tym poziomie rozgrywek 18-letni piłkarz, który został pozyskany przez Wisłę Kraków z Garbarni w zimowym oknie transferowym, kapitalnie dyrygował drużyną w środku pola, a do tego dołożył dwa wspaniałe gole. Śmiało można go obwołać graczem meczu, któremu gospodarze zawdzięczają zdobycie na sztucznym boisku w Myślenicach jednego punktu.

Zanim to jednak nastąpiło Jania faulując nadział się na bark rywala i mocno nadwyrężył szczękę. Po otrzymaniu pomocy medycznej musiał na chwilę opuścić boisko, co piłkarze Korony skrzętnie wykorzystali zamieniając rzut wolny na trzecią bramkę.

Kilka minut później boisko z wybitym barkiem i ręką na temblaku opuścił Maciej Rożek, ale to nie wytrąciło kielczan z równowagi. Nastąpiła sekwencja zdarzeń, po której Kacper Czepielik doprowadził do wyrównania numer 2 w tym meczu. A było tak: Sowa sfaulował rywala w bocznym sektorze boiska, po wrzutce z wolnego 16-letni bramkarz Wisły Jakub Kowalski wybił piłkę na róg, ta wróciła stamtąd po dośrodkowaniu gracza Korony obijając poprzeczkę, ale sędziowie uznali, że gościom należy się kolejny korner i dogranie z drugiej strony boiska zakończyło się golem.

Korona znów więc prowadziła, ale trener Paszkiewicz jakby przeczuwał, że w tym szalonym spotkaniu przewaga jednej bramki to tyle co nic. I miał rację, bo absolutnie nie było widać personalnej przewagi jego drużyny, przeciwnie - wraz z upływającym czasem to grająca pressingiem Wisła zaczęła stwarzać coraz groźniejsze sytuacje. Puenta nastąpiła w ostatniej chwili, na minutę przed końcem doliczonego czasu gry. Do wrzuconej z bocznego sektora piłki najwyżej wyskoczył rezerwowy napastnik Radosław Wójcicki i uderzył ją głową tak, że wpadła lobem do bramki pomiędzy rękawicą Marczewskiego i poprzeczką.