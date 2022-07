"Hermiona" Rossiniego w finale Royal Opera Festivalu w Filharmonii Krakowskiej w niedzielę 10 lipca

Tytułowa bohaterka "Hermiony" Gioacchina Rossiniego płonie nienawiścią do swojej rywalki Andromachy, z którą po zakończeniu wojny trojańskiej chce ożenić się Pyrrus, zapominając o obietnicy małżeństwa złożonej Hermionie. Na prośbę zdradzonej kobiety, zakochany w niej Orestes zabija króla, zaś tytułowa bohaterka załamuje się i popełnia samobójstwo, doprowadzając Orestesa tym czynem do obłędu.

Libretto opery napisał Andrea Leone Tottola w oparciu o inspirowaną tekstami twórców antycznych tragedię Jeana-Baptiste’a Racine’a pod tytułem "Andromaque". Dokładnie w czasie tworzenia "Hermiony" spod pióra kompozytora wyszedł szereg arcydzieł, takich jak "Elżbieta, królowa Anglii", "Otello", "Ricciardo i Zoraida" oraz "Dziewica z jeziora". Premiera "Hermiony", która odbyła się w 1819 roku w Neapolu, w przeciwieństwie do wspomnianych pozostałych dzieł z tego okresu, zakończyła się kompletnym fiaskiem. Co więcej, nie wznowiono jej za życia Rossiniego, a on sam określił ją „małym, włoskim Wilhelmem Tellem” przewidując, że długo nie zostanie zaaprobowana przez publiczność i krytykę. Na deski teatru "Hermiona" powróciła faktycznie dopiero w 1977 roku w Sienie.