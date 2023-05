Henryk Kasperczak i Paweł Brożek w Galerii Legend Ekstraklasy. Virgil Ghita z Cracovii wśród nominowanych obrońców

Henryk Kasperczak i Paweł Brożek w Galerii Legend Ekstraklasy

Henryk Kasperczak jest pierwszym i jak dotąd jednym z trzech Polaków, obok Pawła Janasa i Adama Nawałki, biorących udział w mistrzostwach świata w roli zawodnika i trenera. Jednak jako jedyny z tej trójki nie był selekcjonerem reprezentacji Polski. Wprawdzie brał udział w mistrzostwach świata jako trener (w 1998 we Francji), ale prowadził wówczas reprezentację Tunezji. Do dziś nie porzucił marzeń o tej funkcji, wciąż - choć w lipcu skończy 77 lat - jest w znakomitej formie fizycznej.

Wybrany Trenerem Roku we Francji, Kasperczak wiele lat później objął zespół Wisły Kraków. Pracował w niej od marca 2002 roku do grudnia 2004 roku, zdobywając w sezonie 2002/2003 mistrzostwo i Puchar Polski oraz dochodząc do 1/8 finału Pucharu UEFA. Do dziś to jeden z największych sukcesów "Białej Gwiazdy" w europejskich pucharach. W sezonie 2003/2004 obronił z "Białą Gwiazdą" tytuł mistrza. Wisłę prowadził jeszcze raz - w 2010 roku, finiszując na drugim miejscu w ekstraklasie.