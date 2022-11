Henry Rollins wystąpi jako mówca 13 lutego 2023 roku w klubie Studio. Legenda hard core punka z USA spotka się z fanami w Krakowie Paweł Gzyl

Henry Rollins Materiały prasowe

Często nadużywane słowo "legenda" pasuje do Henry’ego Rollinsa jak ulał. Ikona punk rocka, były wokalista Black Flag czy Rollins Bandu, przyjedzie do Polski ze swoim programem "Good To See You 2023”. 13 lutego zawita do Krakowa, gdzie posłuchamy go w klubie Studio. Uwaga: to nie będą koncerty, tylko mówiony stand-up w języku angielskim.