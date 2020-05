Helikopter na głowie i pandy w restauracji: wynalazki czasów pandemii. Jak zaraza wzmaga kreatywność?

Od wieków czasy konfliktu lub zarazy sprzyjały wynalazkom. Okazuje się, że gdyby nie epidemia dżumy, być może Isaac Newton nie odkryłby prawa powszechnego ciążenia! Jak to możliwe? Historia ze spadającym jabłkiem na głowę uczonego jest nie do końca prawdziwa - otóż Newton mógł obserwować spadające jabłka, jednak z okna swojego gabinetu. Z powodu nawrotu czarnej śmierci, która nawiedziła siedemnastowieczną Europę, fizyk był bowiem zamknięty w domu, co - jak widać - sprzyjało rozmyślaniu.

Pierwszy prototyp drukarki 3D powstał w 2006 roku, zaś w 2013 można już było zakupić zestaw do drukowania w domu. Przez dekadę jednak technologia ta była traktowana nieco po macoszemu. Oczywiście, bez wątpienia przysłużyła się medycynie - to dzięki niej z powodzeniem można wytwarzać idealnie dopasowane protezy różnych części ciała. Okazuje się jednak, że prawdziwy potencjał drukowania przestrzennego pozwoliła docenić dopiero pandemia koronawirusa.

To dziś na drukarkach 3D powstają przyłbice dla personelu medycznego, niedostępne w sprzedaży filtry czy też adaptery do masek. Z łatwością można wydrukować części do respiratorów, rurki do intubacji oraz wiele innych elementów osprzętu medycznego. Co ważne, technologia jest powszechnie dostępna, szybka oraz stosunkowo tania.

Jakie jeszcze wynalazki powstały w odpowiedzi na koronawirusa?

Pandemia z przymrużeniem oka

Nie wszystkie pomysły uratują życie tysiącom pacjentów: są też takie, które wprowadzają niezbędny nam dziś - szczególnie po długiej izolacji - element humorystyczny.

Pomagające zachować dystans czapki pojawiają się w Niemczech oraz na głowach dzieci w chińskich szkołach. Jakie jeszcze patenty sprzyjają dobremu samopoczuciu, przypominając zarazem o nowych zasadach bezpieczeństwa?