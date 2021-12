Harry Potter wraca na duży ekran dokładnie 20 lat od swojej premiery

20 lat od premiery pierwszej adaptacji opowieści J.K. Rowling o przygodach młodego czarodzieja Kino Pod Baranami organizuje specjalny pokaz filmu Chrisa Columbusa "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".

To kontynuacja pokazów "Harry'ego Pottera" z okazji 20-lecia premiery. Pierwszy pokaz odbył się tydzień wcześniej i tak szybko został wyprzedany, że postanowiliśmy go ponowić - tłumaczy Kaja Łuczyńska z Kina Pod Baranami.

Dziś wielu z sentymentem wspomina film pełen młodych talentów i uznanych artystów. Dziecięcy aktorzy, tacy jak Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson stawiali na planie "Harry'ego" pierwsze kroki w filmowym świecie u boku uznanych gwiazd kina, w tym Maggie Smith, Alana Rickmana i Richarda Harrisa, odtwórcy roli Albusa Dumbledora, który zmarł 10 dni po premierze drugiej odsłony serii. Nad realizacją filmu czuwała autorka pierwowzoru, pisarka J.K. Rowling, która osobiście wybrała do roli profesora Snape'a Alana Rickmana oraz Robbie'go Coltrane'a do roli Hagrida. Na wskroś brytyjski, realizowany w studiu i rozmaitych zakątkach Wielkiej Brytanii film w 2002 roku zdobył trzy nominacje do Oscara - za najlepszą scenografię, muzykę oryginalną i kostiumy.