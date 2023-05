Harry Potter w realu, czyli miejsca, które każdy fan sagi powinien odwiedzić. Studia filmowe, parki tematyczne, książkowe lokacje

Harry Potter w realnym świecie. Te miejsca każdy fan powinien odwiedzić

O Harrym Potterze znowu jest głośno za sprawą sukcesu gry komputerowej "Dziedzictwo Hogwartu" i zapowiedzianego serialu, który ma zostać stworzony przez studio Warner Bros, odpowiedzialne także za serię kinowych filmów o przygodach nastoletniego czarodzieja.

Fani mają więc na co czekać, ale wcale nie muszą siedzieć w domach do premiery serialu, by znowu móc zagłębić się w świat Harry'ego. W realnym świecie istnieje całkiem sporo niesamowitych lokacji związanych z książkami, filmami i grami z uniwersum Wizarding World. Możecie je zwiedzić w czasie wycieczek po Europie, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii.

