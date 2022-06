Hard rock na wysoki połysk. Grupy Whitesnake i Europe w niedzielę 12 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie

David Coverdale zdobył światową sławę, kiedy w 1973 roku zastąpił Iana Gillana w zespole Deep Purple. Kiedy pięć lat później poszedł on w rozsypkę, wokalista postanowił założyć własną grupę. Tak narodził się Whitesnake, który największą popularność zdobył jednak dopiero dekadę później. To wtedy udało mu się wylansować takie hity, jak „Here I Go Again” i „Is This Love?”.

Przez niemal całe lata 90. zespół był w zawieszeniu. Powrócił jednak pod koniec tej dekady i działa z powodzeniem do dzisiaj. Do tej pory zrealizował trzynaście albumów, na których konsekwentnie prezentuje klasyczny hard rock. Ostatecznie Coverdale ogłosił zakończenie działalności swej formacji i wyruszył w pożegnalne tournée. W jego ramach 12 czerwca wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie.