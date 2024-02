Handlarze narkotyków "pod obstrzałem". Policja wkroczyła do 15 mieszkań w różnych dzielnicach Krakowa

Służby od pewnego czasu rozpracowywały grupę osób zajmujących się handlem narkotykami. 31 stycznia akcję zorganizowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kilku wydziałów: Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału do walki Przeciwko Życiu i Zdrowiu, Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową, Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. Wspierali ich funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

- Realizując wówczas materiały operacyjne i procesowe działając przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Kraków Nowa Huta wkroczyli do 15 mieszkań w różnych dzielnicach Krakowa. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania oraz pojazdów należących do zatrzymanych, policjanci zabezpieczyli łącznie: 1495 gramów mefedronu, 214 gramów marihuany, 0,2 grama 2-CB oraz pieniądze w łącznej kwocie 9490 zł i 550 euro - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.