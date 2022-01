Handel w niedziele od 1 lutego 2022. Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland i inni przestaną być niedzielnymi „pocztami”. Ale mają inne pomysły

Wprowadzona 1 marca 2018 r. ustawa zakazująca stopniowo handlu w niedziele przewidywała 32 wyłączenia od tegoż zakazu, m.in. dla stacji paliw, cukierni, kwiaciarni oraz działalności pocztowej. Jako pierwsza dostrzegła furtkę sieć „Żabka”, która jeszcze przed wejściem w życie zakazu handlu w niedziele rozpoczęła współpracę z firmami kurierskimi. Rozwiązanie to przyniosło wielu „Żabkom” znaczny wzrost popularności – i obrotów – zwłaszcza od 2020 r., gdy zakaz zaczął obowiązywać w niemal wszystkie niedziele.

Wprawdzie inicjatorzy zakazu - działacze handlowej „Solidarności” – mocno przeciwko temu protestowali, ale zarówno inspekcje, jak i sądy nie dopatrzyły się w działaniach sieci naruszenia prawa. To zachęciło właścicieli innych sklepów do podjęcia współpracy z firmami kurierskimi. Biedronka dogadała się w tej sprawie z… państwową Pocztą Polską. Zjawisko przybrało na sile w drugiej połowie 2021 roku; przedstawiciele wielkich sieci przyznawali nieoficjalnie, że chcą sobie w grudniu odbić straty z początku roku, z tragicznej II fali pandemii; okres przed świętami Bożego Narodzenia jest dla handlu czasem żniw, więc im więcej okazji do zakupów, tym dla sklepów lepiej. Dlatego działalnością pocztową zajęli się wówczas niemal wszyscy, z liderami rynku – Biedronką, Lidlem i Dino – włącznie. Pocztą stały się nawet markety budowlane, w tym wielkie Castoramy.