Halloween z dawnym przebojem Warner Bros. Słynny horror "Duch" w krakowskich kinach studyjnych

Z okazji setnej rocznicy powstania studia Warner Bros. kina zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych wyświetlają klasyki tej legendarnej wytwórni. Pokazy będą odbywać się do listopada. W halloweenowy weekend w krakowskich kinach studyjnych będzie można zobaczyć kultowy horror "Duch" w reżyserii Tobe’a Hoppera.

Życie rodziny Freelingów płynie spokojnym, szczęśliwym rytmem aż do momentu, gdy ich dom nawiedzają tajemnicze i wrogie siły nie z tego świata. Upiorne drzewo stojące za oknem próbuje zjeść chłopca, a mała dziewczynka oglądając telewizję zostaje porwana przez tytułowego ducha. Rodzice postanawiają wezwać na pomoc specjalistów od zjawisk paranormalnych, którzy odkrywają, że ich dom został wybudowany w samym centrum starego, indiańskiego cmentarzyska.

Choć pod filmem jako reżyser podpisał się Tobe Hopper (twórca równie kultowej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną"), to faktycznym spiritus movens projektu był Steven Spielberg. To on dobrał obsadę, dowodził na planie filmowym, był głównym autorem scenariusza i nadzorował produkcję efektów specjalnych.