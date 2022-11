Halina Mlynkova: Na miłość i szczęście nigdy nie jest za późno

- Lubi pani chodzić do kina?

- Uwielbiam. Kino to magia. To chwila odseparowania się od rzeczywistości i zamknięcia się sam na sam z ciekawą historią, muzyką i aktorami. Oczywiście raz im się wierzy, a kiedy indziej – nie. Raz porywa nas jakaś muzyka, a kiedy indziej irytuje. Ale zawsze są to ogromne emocje – i to jest fantastyczne. Ale jeśli kino, to tylko bez popcornu. (śmiech)

- Za czasów mojej młodości mówiło się, że idzie się „do kina” albo „na film”. Pani też randkowała w kinie?

- (śmiech) Nigdy. Ja zawsze chodziłam na film.

- To jakie filmy pani najbardziej lubi?

- Może łatwiej mi będzie powiedzieć jakich nie lubię. Zdecydowanie nie przepadam za tymi wszystkimi strzelaninami. Podczas takich filmów zazwyczaj... przysypiam. A musiałam chodzić na nie, ponieważ w pewnym wieku towarzyszyłam swemu synowi. To był dla mnie czas na oddech i drzemkę. Kiedy Piotrek komentował kolejne sceny, to ja zazwyczaj tylko mruczałam „aha”. Potem się śmiał ze mnie: „I tak wiem, że spałaś”. (śmiech)