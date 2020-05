Gwiazdy polskiej piosenki śpiewają "Mimo wszystko" dzięki inicjatywie Anny Dymnej

- W 2005 roku dostałam od Wojciecha Młynarskiego piękny prezent dla mojej fundacji – wiersz „Mimo wszystko”. Słowa są proste, a mówią o najważniejszej sprawie, dają nam siłę i wytyczają prostą drogę naszym działaniom. Musieliśmy tylko, kierując się rozsądkiem i zmuszeni sytuacją – zmienić słowa: „Wyciągnij rękę, podejdź blisko” na „Pomachaj ręką, bądź sercem blisko”. Ale mam nadzieję, że Wojtek nam wybaczy. Codziennie słucham tej piosenki i od razu dzwonię do kogoś, by choć chwilę porozmawiać, zapytać, czy czegoś nie potrzeba i podzielić się uśmiechem. Tak to działa. Nie damy się smutkom. Bądźmy razem, choć, chwilowo, w pewnej odległości. I śpiewajmy: „Mimo wszystko” – zachęca Anna Dymna.

Do utworu nagranego przez gwiazdy polskiej piosenki powstał wyjątkowy wideoklip, nagrany przez wszystkich uczestników w ich własnych domach w czasie izolacji. Jego reżyserią i montażem zajął się Michał Ziomek, który także jest laureatem Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, we współpracy z Łukaszem Pospieszalskim.

- Anna Dymna i Mateo Pospieszalski to dla mnie takie płomyki, które same płoną i mają totalną zdolność zapalania do pięknych rzeczy innych. To niesamowicie charyzmatyczni i przemili ludzie, którzy swoją pracowitością i dobrą energią potrafią przenosić góry. Wspaniale, że w utworze zaśpiewali także podopieczni Fundacji "Mimo Wszystko". Kiedy Mateo napisał, bym wzięła udział w nagraniu tej cudownej, energetycznej piosenki nie wahałam się ani chwili. Wiem, że w tak trudnych czasach, sztuka niesie ludziom wielkie pokrzepienie. Szczególnie taka, oparta na pięknych słowach, jakie przekazał Ani Wojciech Młynarski – podkreśla Kayah.

Utwór już teraz dostępny jest we wszystkich platformach streamingowych, a pełny dochód z jego odtwarzania zostanie przekazany na rzecz Fundacji „Mimo Wszystko”. Przypominamy także, że można pomóc Annie Dymnej i jej podopiecznym, przekazując 1% swojego podatku rocznego. Wystarczy w rozliczeniu wpisać KRS Fundacji: 0000 174 486.