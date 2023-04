Gwiazdor rocka z pokrakowskiej Skały znów w ataku. WaluśKraksaKryzys zapowiada nowy album "+ piekło + niebo +".

Zaczynał w połowie minionej dekady od fascynacji muzyką metalową. Zawiodła go ona do domu kultury w Skale, gdzie nauczył się grać na gitarze. Postanowił wtedy samodzielnie nagrywać muzykę. W ten sposób powstała jego pierwsza płyta, którą zarejestrował w domowych warunkach. Zwróciła ona jednak uwagę wytwórni Mystic - działającej również w Skale. Po podpisaniu z nią kontraktu, nagrał dla niej album "Ata", który uczynił zeń "objawienie" alternatywnej sceny rockowej. Mediom i fanom spodobała się surowa i szorstka muzyka Walusia i dosadne, ale trafne teksty. Nic więc dziwnego, że o jego występy upomniały się takie festiwale, jak Jarocin, FAMA, Spring Break czy Męskie Granie.

- Miałem duże szczęście spotkać właściwych ludzi. Płytę wyprodukował Michał Kupicz, który jest fantastycznym człowiekiem. Dużo wniósł dobrego do mojego życia. Jest też zajawkowiczem jak ja, więc nie różnił się bardzo swym podejściem do nagrań od tego, co ja sam robiłem w domu. Na pewno miał jednak lepszy sprzęt, nagraliśmy „żywe” bębny, mieliśmy kilka wzmacniaczy do wyboru. To zaprocentowało w tym, jak ten album brzmi - opowiada nam Waluś.