Gwiazda muzyki elektronicznej Alan Walker wystąpi 8 października w krakowskiej Tauron Arenie

Alan Walker po ponad rocznej przerwie powróci do Polski, by wystąpić w na krakowskiej Tauron Arenie. Podczas tego wydarzenia usłyszymy największe hity norweskiego producenta w tym najpopularniejszy utwór “Faded”, który przez długi czas przebywał na pierwszych miejscach list przebojów kilku europejskich krajów, a obecnie posiada blisko 4 miliardy wyświetleń na YouTube.

Alan Walker swoją popularność zawdzięcza również utworom “Alone” oraz “Sing Me To Sleep”, które wydał w wieku niespełna 20 lat. Obecnie jest on najpopularniejszym norweskim twórcą, a licznik odtworzeń jego wszystkich utworów wskazuje blisko 17 miliardów. Do tej pory Alan Walker zagrał ponad 600 koncertów jako headliner, występując na takich festiwalach jak Coachella czy Tomorrowland.

Podczas swojej kariery Alan Walker został wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość, w tym trzykrotnie zdobywając prestiżową nagrodę MTV Music Awards dla najlepszego norweskiego artysty. Został również doceniony na gali Eska Music Awards za utwór “Faded” w kategorii Największy Międzynarodowy Hit w 2016 roku, który dodatkowo pokrył się platyną w aż 14 krajach.