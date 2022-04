Gwiazda JKH Jastrzębie wzmocniła Comarch Cracovię - Martin Kasperlik przenosi się do Krakowa

Napastnik z JKH Jastrzębie

W jastrzębskim klubie napastnik grał przez ostatnie cztery sezony, wywalczy, z nim mistrzostwo Polski (2021) i trzy Puchary Polski, a w ostatnich rozgrywkach brązowy medal. W Polskiej Hokej Lidze rozegrał 251 spotkań, w których zdobył 101 goli i 112 asyst, co łącznie dało mu aż 219 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. W minionym sezonie zaliczył 46 meczów, a jego bilans to 33 punkty, na które złożyło się 19 celnych trafień oraz 14 kluczowych podań. Do tego dorobku dołożył też dwie bramki w europejskich rozgrywkach.

Kasperlik zaczynał karierę w Karwinie, a przed sezonem 2016/17 trafił do Unii Oświęcim, z której po dwóch sezonach przeniósł się do Jastrzębia.

"Pasy" montują mocny skład, który pozwoli im grać Lidze Mistrzów bez obaw o kompromitację. Kasperlik ma już za sobą debiut w tych rozgrywkach przed dwoma laty.