Grzegorz Sudoł: Złoto Dawida Tomali? Byłem pełen emocji, zdumienia, szczęścia [ROZMOWA]

Po pandemii wróciła moda na bieganie, w sobotę odbył się Bieg Trzech Kopców, a przed nami – 17 października – 7. Cracovia Półmaraton Królewski. Zacznijmy więc od pana obecnej aktywności, bo jako trener AZS AWF Kraków Masters stał się pan znanym w Krakowie animatorem biegania, prowadząc treningi finansowane przez miasto. Gdzie i kiedy się one odbywają?

To treningi całoroczne, które odbywają się raz w tygodniu. Spotykamy się w niedzielę, z reguły pod Tauron Areną. Ruszamy w niedzielę o godzinie 9, ale warto być 5-10 minut wcześniej. W ostatni weekend miesiąca organizujemy trening wyjazdowy. Biegamy wtedy albo w Lasku Wolskim, albo w Puszczy Niepołomickiej. To zależy od tego, w jakim jesteśmy okresie, do jakiego startu się przygotowujemy. Dobieramy odpowiednie miejsce, w którym wykonujemy jednostkę treningową. Najlepiej obserwować to wydarzenie na Facebooku oraz na stronie zis.krakow.pl, bo tam umieszczamy informacje, że na przykład w tym tygodniu wyjazdowy trening jest na końcu alei Waszyngtona pod kopcem Piłsudskiego i tam się spotykamy.