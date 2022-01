Grzechynia. Rodzice dzieci poczętych in vitro oskarżają ks. Piotra Natanka o zniesławienie. Drugie posiedzenie bez Natanka Monika Pawłowska

Suspendowany kapłan Archidiecezji Krakowskiej (nie może sprawować żadnych czynności kapłańskich), Ks. Piotr Natanek z Grzechyni (powiat suski), po raz drugi nie stanął dziś (24 stycznia 2022 r.) przed Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej. Jest chory, co udokumentował jego pełnomocnik. Dwa posiedzenia odbyły się bez jego obecności. Teraz przed Natankiem rozprawa. Prywatny akt oskarżenia z artykułu 212 Kodeksu Karnego (zniesławienie), złożyli rodzice trojga dzieci, które przyszły na świat dzięki in vitro. Oburzyły ich i dotknęły do żywego słowa duchownego wygłoszone w kazaniu w niedzielę wielkanocną, kiedy to porównał dzieci poczęte metodą in vitro do zwierząt. Za to przestępstwo ks. Natankowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.