Grudzień 2021 w Krakowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Przegląd listopada 2021 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wycieczki jednodniowe są idealną opcją spędzania wolnego czasu. Są też świetne dla osób lubiących zwiedzać nowe miejsca. To zadziwiające, jak wiele możemy zobaczyć jadąc zaledwie 2 godziny od domu. Każde miasto czy miasteczko kryje w sobie coś innego, godnego naszej uwagi. Wszędzie możemy znaleźć coraz to inne muzea, rynki, zabytki. Takie zwiedzanie daje nam możliwość do poszerzania naszych horyzontów i otwierania się na świat. Zapraszam do galerii po więcej informacji o tym, gdzie warto się wybrać na jednodniową wycieczkę max 2 godziny drogi od Krakowa.

Bohaterką nowego odcinka "Totalnych remontów Szelągowskiej" jest pani Ewelina, która wraz z dziećmi mieszka w Nowej Hucie. W mieszkaniu, w którym wszyscy żyją, brakowało nawet mebli. Dorota Szelągowska przybyła z pomocą! Czy projektantce udało się spełnić marzenie Eweliny o pięknym mieszkaniu?