Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Śnieżne bieganie w Lesie Wolskim. Zdjęcia

Śnieg zaczął padać w sobotę i pokrył biegowe ścieżki. Trzeb a więc było uważać, bo były one śliskie. Nikomu to jednak nie przeszkadzało, jak zwykle dopisała frekwencja. Każdy mógł dostosować odpowiedni dystans do swoich umiejętności i możliwości.

Pięć dystansów, czyli dla każdego coś miłego

Klasyfikacja generalna

Do punktacji generalnej całego cyklu brane są pod uwagę 4 najlepsze wyniki punktowe (z 5 możliwych) na tym samym dystansie.

Jest ona prowadzona według czasów netto. Będzie sporządzana w oparciu o niedzielne zawody oraz sobotnią rywalizację GPS. Punkty będą liczone według straty do najlepszego wyniku uzyskanego na przestrzeni całego weekendu. Wzorem poprzednich edycji, punktacja działa według straty procentowej. Liczbą bazową jest wynik zawodnika, który uzyskał najlepszy czas – wynosi on 100%, czyli jednocześnie 100 punktów. Kolejne osoby otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do czasu jaki osiągnęły względem liczby bazowej. Podczas XII edycji Grand Prix Krakowa w biegach górskich nie będą przydzielane dodatkowe punkty za udział. Zasada ta obowiązuje zarówno w klasyfikacji OPEN, jak i w kategoriach wiekowych. W przypadku przekroczenia 100% czasu zwycięzcy, zawodnik otrzyma 1 punkt.