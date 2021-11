Grand Press Photo 2021: krakowska odsłona do obejrzenia bezpłatnie w Galerii Bronowice

FLESZ - Polska odchodzi do węgla Jest porozumienie

Na ekspozycji, którą do 19 listopada można oglądać w Galerii Bronowice, zobaczymy bieżące, gorące tematy udokumentowane z mistrzowską precyzją, zapisane ulotne momenty, emocje i gesty. Protesty przeciwko orzeczeniu Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji, Warszawski Marsz Niepodległości 2020, ewakuację pacjentów zakażonych wirusem COVID-19 z domów pomocy społecznej, puste przestrzenie krakowskich teatrów podczas lockdownu, biznes narkotykowy w Afganistanie, nielegalne aborcje – to tylko niektóre z wybranych zdjęć, obecnych na wystawie.

Na Grand Press Photo 2021 składają się ujęcia z całego świata i niemal każdej dziedziny życia. To łącznie 272 pojedyncze zdjęcia, fotoreportaże, projekty dokumentalne oraz propozycje przedstawicieli młodego pokolenia, które zwyciężyły w kategorii Young Poland. Wśród autorów prezentowanych na wystawie zdjęć nie brakuje również fotoreporterów mieszkających lub pracujących w Krakowie i okolicach. Są to m.in. Dorota Grzegorczyk, Agata Wnuk, Magdalena Woch, Beata Zawrzel czy Leszek Szymański.

Już po raz 16. spośród tysięcy zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo jury, któremu tym razem przewodniczył francuski fotoreporter, laureat nagród na najważniejszych konkursach fotograficznych na świecie, w tym World Press Photo 2020 – Romain Laurendeau, wyłoniło kilkaset najlepszych prac.

- Ogromnie cieszę się, że udostępniamy przestrzeń Galerii Bronowice dla pokazania twórczości najlepszych fotoreporterów w kraju. Jesteśmy jedyną lokalizacją w Krakowie, w której pojawiła się ta wyjątkowa ekspozycja. Co roku wystawa Grand Press Photo wzbudza niezwykłe emocje, zachwyca, zadziwia i wzrusza. Mam nadzieję, że zdjęcia, które zobaczą Państwo w naszym obiekcie, choć na chwilę pozostaną w pamięci i zmuszą do refleksji. Zapraszam na wystawę – mówi Aleksandra Mańka, dyrektorka Galerii Bronowice.

Wystawa Grand Press Photo 2021 - Edycja Krakowska - jest czynna do 19 listopada w Galerii Bronowice w godzinach otwarcia obiektu. Ekspozycja znajduje się na poziomie +1 - od wejścia od strony IKEA aż do strefy restauracyjnej. Wstęp jest bezpłatny.

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo to najbardziej prestiżowy plebiscyt dla profesjonalistów działających w szeroko pojętym zawodzie dziennikarza, zawodowych fotoreporterów, którzy na co dzień pracują w różnych redakcjach oraz do freelancerów. Organizowany jest przez magazyn „Press” i Fundację Grand Press od 2005 roku.