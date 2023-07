Gotuj jak szef kuchni! Paweł Suchanek zdradza przepisy na niebanalne dania. Wyglądają jak z Instagrama

Wyjście do restauracji to doskonała okazja do odkrywania nowych smaków i aromatów oraz celebrowania wyjątkowych chwil w towarzystwie bliskich przy pysznym jedzeniu. Czasem jednak chcemy zjeść w domowym zaciszu jak w dobrej restauracji. Jak to osiągnąć? Zobacz przepisy szefa kuchni na niebanalne dania. Pieczony batat z jogurtem i owocami, zupa-krem z topinamburu z trybulą i oliwą truflową, pierogi z gęsiną i sałatka z buraka z kozim serem i figami nie tylko obłędnie smakują, ale i rewelacyjnie prezentują się na talerzu.

Jedzenie w restauracji jest doświadczeniem, które oferuje nam wyjątkową szansę na poznawanie nieznanych nam wcześniej smaków i kuchni, odkrywanie unikalnych połączeń i eksplorowanie różnorodnych aromatów. Czerpanie radości z jedzenia, wyjątkowej atmosfery i pięknego podania to tylko niektóre z aspektów, które wpływają na to, że chętnie wracamy do takich miejsc. Nie zawsze jednak mamy możliwość wybrania się do ulubionej knajpy lub po prostu chcemy przenieść restauracyjną atmosferę i pyszne jedzenie do własnych czterech kątów. Zrobisz to z łatwością – wystarczy, że skorzystasz ze sprawdzonego przepisu i dobrej jakości składników. Efekt? Danie rodem z restauracyjnej karty! Paweł Suchanek. Zobacz przepisy Pawła Suchanka, szefa kuchni restauracji Nova Wola.

Pieczony batat z jogurtem i owocami

Pieczony batat z jogurtem i owocami. Składniki (dla 4 osób):

2 bataty

250 g jogurtu greckiego

250 g granoli

100 g borówek

100 g truskawek

100 g malin

100 ml syropu z agawy

do smaku: cynamon Sposób przygotowania:

Rozpocznij od dokładnego umycia batatów. Jeśli chcesz, możesz je również obrać ze skórki, ale nie jest to konieczne – skórka słodkich ziemniaków jest jadalna (i pełna witamin). Bataty możesz zarówno ugotować na parze, jak i upiec. Wybierając pierwszy sposób, przekrój warzywo na ćwiartki, a następnie gotuj przez ok. 15 minut do miękkości. W piekarniku rozgrzanym do 200 stopni bataty będą potrzebowały 30-40 minut. Piecz je w całości, a dopiero później pokrój na ćwiartki. Na przestudzone ziemniaki połóż jogurt grecki, dodaj owoce oraz granolę. Na sam koniec, polej danie syropem z agawy i oprósz cynamonem.

Przygotowując takie śniadanie, bataty możesz upiec lub ugotować wieczór wcześniej, aby rankiem cieszyć się pysznym i pożywnym posiłkiem, zapewniającym energię na cały dzień.

Zupa-krem z topinamburu z trybulą i oliwą truflową

Zupa-krem z topinamburu z trybulą i oliwą truflową. Składniki (dla 4 osób):

1 kg topinamburu, obranego i pokrojonego w plastry

50 g masła

2 cebule (pokrojone)

1 l bulionu drobiowego

100 ml śmietanki 30%

łyżka oliwy z oliwek

oliwa truflowa

listki trybuli Sposób przygotowania:

W dużym rondlu rozgrzej masło z oliwą, dodaj pokrojoną cebulę i topinambur. Smaż przez ok. 10 minut do momentu, aż cebula się zeszkli, a topinambur zmięknie. Do garnka wlej bulion – całość doprowadź do wrzenia, po czym zmniejsz ogień i kontynuuj gotowanie przez następne 15-20 minut. Gdy topinambur będzie miękki i delikatny, zawartość rondla zblenduj ze śmietaną, aż masa będzie gładka i pozbawiona grudek. Dopraw oliwą truflową, szczyptą soli i wymieszaj. Krem nalej do misek, skrop oliwą truflową i udekoruj świeżymi listkami trybuli.

Pierogi z gęsiną

Pierogi z gęsiną. Składniki: 700 g gęsich ud

1 l tłuszczu gęsiego

2 duże cebule

łyżka masła

2 ząbki czosnku

½ pęczka natki pietruszki

kilka gałązek świeżego tymianku

przyprawy: 5 liści laurowych, 6 ziaren ziela angielskiego, łyżeczka majeranku, cukier, pieprz, sól Ciasto: 600 g mąki

280 ml ciepłej wody

2 łyżki oleju

Sposób przygotowania:

Udka konfituj – czyli gotuj – w gęsim tłuszczu z dodatkiem soli, cukru i tymianku przez ok. 3 godziny w temperaturze 140 stopni. Tak przygotowane mięso oddziel od kości (pamiętaj, żeby zachować tłuszcz i gęsią skórę). Cebulę pokrój w kostkę, a następnie podsmaż na maśle do zeszklenia. Mięso, cebulę oraz czosnek zmiel w maszynce, a następnie dodaj przyprawy i dokładnie wymieszaj – farsz powinien mieć konsystencję masy pasztetowej. Na koniec, do farszu dodaj drobno posiekaną natkę pietruszki, dopraw solą oraz świeżo mielonym pieprzem. Tak przygotowaną gęsinę wstaw do lodówki na godzinę.

Do miski wsyp mąkę, zalej ciepłą wodą i olejem. Składniki wyrabiaj do momentu, aż masa stanie się jednolita i elastyczna. Rozwałkuj ciasto, a następnie za pomocą szklanki wytnij z niego kółka. Krążki napełnij farszem i dokładnie sklej brzegi. Pierogi gotuj w wodzie do momentu, aż wypłyną na powierzchnię. Podawaj w towarzystwie podsmażonej cebulki, chrupiącej gęsiej skóry i ziół.

Sałatka z buraka z kozim serem i figami

Sałatka z buraka z kozim serem i figami. Składniki (dla 4 osób):

2 buraki czerwone (surowe)

4 buraki chioggia (surowe)

4 fioletowe figi pokrojone w ćwiartki

100 g koziego sera (można pokruszyć lub zapiec w piecu z miodem)

nasiona granatu

80 ml octu z czerwonego wina

½ szklanki oliwy z oliwek

łyżka miodu

50 g fioletowych mikro ziół (np. czerwonej rzodkiewki)

sól, pieprz Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj ocet z czerwonego wina z miodem i dopraw do smaku solą oraz świeżo mielonym pieprzem. Czerwone buraki pokrój w cienkie plasterki, przełóż do mieszanki octowej i dokładnie wymieszaj, po czym odstaw na 30 minut do zamarynowania. W międzyczasie pokrój buraki chioggia w cienkie plasterki. Czerwone buraki wyciągnij z zalewy, odcedź (nie wylewaj marynaty!) i ułóż na półmisku. Dodaj warstwę buraków chioggia, pokrojone w ćwiartki figi i kozi ser. Sałatkę posyp nasionami granatu i udekoruj mikro ziołami. Przed podaniem, danie polej dressingiem wykonanym z marynaty octowej i oliwy z oliwek.

Czerwone buraki możesz również zawinąć w folię aluminiową i upiec. W piekarniku rozgrzanym do 180 stopni czas ich przygotowania będzie wynosił 2 godziny. Serwuj z zapieczonym serem, najlepiej dojrzewającym, z cienką warstwą pleśni.

Małopolski Festiwal Smaków