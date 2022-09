Góry na weekend. TOP 21 miejsc i szlaków, które trzeba zobaczyć w polskich Tatrach. Kapliczka dla Janosika, WC nad przepaścią i inne Emil Hoff

Orla Perć to szlak dla miłośników wyzwań i doświadczonych turystów. Uchodzi za najtrudniejszą trasę w Tatrach, przynajmniej po polskiej stronie. Przejście niektórych odcinków wymaga asekuracji łańcuchami, a innych – skorzystania ze stalowej drabinki. Zajrzyjcie do przewodnika po Orlej Perci z galerią zdjęć, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Photo by Wojciech Celiński on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (30 zdjęć)

Tatry to prawdopodobnie najsłynniejsze pasmo górskie w Polsce. Jest dosłownie naszpikowane atrakcjami dla turystów, zarówno przyrodniczymi, jak i takimi, które wiążą się z działalnością ludzi w minionych wiekach i całkiem współcześnie. Zebraliśmy dla Was listę 21 najciekawszych atrakcji Tatr, od najbardziej malowniczych szlaków po pouczające i zabawne ciekawostki. To gotowa lista pomysłów na weekend w górach.