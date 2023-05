Górskie wędrówki blisko Krakowa? Przewodnicy PTTK z Myślenic polecają

Plany PTTK Lubomir na ten sezon także wyznaczenie nowego szlaku w rejonie Myślenic.

Z nowości, niedawno wyznaczyliśmy szlak czarny z Lipnika na Sucha Polanę. Doznakowaliśmy też kawałeczek szlaku żółtego z wiśniowej na przełęcz pod Księżą Górą. Zielony został pociągnięty z Lubomira aż do Węglówki. A teraz, jeśli zdobędziemy na to środki, będziemy chcieli przedłużyć żółty szlak, który prowadzi ze Skawinek do Myślenic i połączyć go z drugim szlakiem żółtym z Działka do Makowa Podhalańskiego. Powstałby łącznik pomiędzy dzisiejszymi szlakami i zyskalibyśmy fajny szlak na 56 km.