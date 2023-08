Górska przygoda na Łysicy: Poznaj najlepsze atrakcje i szlaki dla miłośników natury

Łysica w Górach Świętokrzyskich

Załóż plecak i wyrusz na szlaki, odkrywając piękno Łysicy wraz z otaczającą ją naturą. Obszar ten jest częścią Świętokrzyskiego Parku Narodowego, który został utworzony w 1950 roku jako trzeci park narodowy w Polsce. Obejmuje on zarówno pasmo Łysogór z Łysicą jako jej kulminacją, jak i inne urokliwe tereny Gór Świętokrzyskich.

Znana również jako Góra Świętej Katarzyny – Łysica, wyróżnia się swoją urokliwą lokalizacją w pobliżu Kielc, u stóp miejscowości Święta Katarzyna, w zachodniej części pasma Łysogór. To właśnie tutaj czekają na podróżników niesamowite atrakcje i malownicze szlaki wiodące przez Góry Świętokrzyskie.

Legenda i geneza nazwy Gór Świętokrzyskich

Wybór szlaków na Łysicę

Na szczycie Łysicy krzyżuje się Główny Szlak Świętokrzyski, im. Edmunda Massalskiego, którego charakterystycznym znakiem jest czerwony kolor. To właśnie ten szlak zapewnia dostęp do wierzchołka, a dostępne warianty to szlak ze Świętej Katarzyny oraz Kakonina.