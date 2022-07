Gorąco na stadionie Cracovii na meczu z Legią. Oprawa, racowiska i doping przez 90 minut. Zobaczcie, co działo się na trybunach! Jacek Żukowski

Ponad 13 tysięcy kibiców zobaczyło mecz Cracovii z Legią (3:0). I było świadkami ciekawego widowiska. Był to też pojedynek kibiców. Do przerwy fani Cracovii zrobili racowisko, po przerwie to samo uczyniła Legia. Mecz na chwilę został nawet przerwany w pierwszej połowie, gdy czarny dym zasnuł boisko.