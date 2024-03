Gorąca niedziela w Tauron Arenie. Dużo kibiców na finale Pucharu Polski siatkarzy 2024. Zobaczcie zdjęcia

Mecze reprezentacji Polski w siatkówce, które odbywają się dość często w Krakowie, potrafią przyciągnąć komplet publiczności. Rywalizacja klubowa aż popularna nie była, ale w tym roku to się zmieniło. Na niedzielnym finale było ponad 13 900 widzów, co jest rekordem rozgrywek o Pucharu Polski. Zobaczcie, co działo się trybunach. Fani obu ekip - a także kibice siatkówki - stworzyli gorącą atmosferę.

ZDJĘCIA KIBICÓW Z FINAŁU PP SIATKARZY 2024 [kliknij i przewijaj galerię w dół]

Finał Pucharu Polski siatkarzy 2024

Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 20:25)

Jastrzębski Węgiel: Toniutti, Patry, Gładyr, Szymura, Huber, Fornal, Popiwczak (libero) oraz Sclater, M'Baye, Sedlacek, Skuders.

Aluron CMC Warta: Rodrigues Tavares, Butryn, Bieniek, Zniszczoł, Clevenot, Kwolek, Perry (libero) oraz Gąsior, Rossard, Kozłowski.