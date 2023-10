Góra Żar pełna atrakcji i to niecałą godzinę drogi od domu. Idealne miejsce na krótki jesienny wypad. Zobaczcie zdjęcia

Góra Żar idealne miejsce na weekendowy wypad

Jest to miejsce, które przyciąga miłośników górskich wędrówek. Stąd zaczynają się popularne szlaki turystyczne, m.in. na Kiczerę. Żar jest także magnesem dla wielu miłośników mocniejszych wrażeń. Mowa o rowerzystach górskich, którzy możliwości, by poszaleć na zboczach góry. Oczywiście te atrakcje polecane są tylko wprawionym zjazdowcom jednośladów.

Podejście na szczyt jest dość łagodne, ale jeśli ktoś nie ma specjalnej ochoty na wysiłek, to może skorzystać z kolejki Polskich Kolei Linowych i przy okazji napawać się pięknymi widokami.

Z miast Małopolski zachodniej Oświęcimia, Wadowic czy Chrzanowa podróż samochodem na górę Żar zabiera ok. godziny. Szczyt, który nie poraża wysokością, bo liczy 761 m n.p.m., ma bardzo wielu sympatyków, którzy przyjeżdżają tutaj o różnych porach roku.

Piękna panorama Beskidów i doliny Soły

Z góry można zobaczyć piękną panoramę Beskidów i dolinę Soły. Zachodnie stoki opadają do Jeziora Międzybrodzkiego, południowo-wschodnie do doliny potoku Isepnica, północne z kolei do doliny Małej Puszczy, a w kierunku północno-wschodnim biegnie w stronę wzniesień Kocierzy.

Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim przyciąga swoimi atrakcjami przez cały rok Bogusław Kwiecień