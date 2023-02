Golec uOrkiestra zagra 21 kwietnia w krakowskim klubie Studio. Usłyszymy największe przeboje rodzinnej grupy

Łukasz i Paweł Golcowie to górale z Milówki w Beskidzie Żywieckim i absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako grupa adebiutowali w 1999 roku płytą "Golec uOrkiestra 1". Umieszczone na niej utwory, takie jak "Lornetka" czy "Crazy Is My Life" do dziś nuci cała Polska. Na kolejnym krążku grupy "Golec uOrkiestra 2", wydanym w 2000 roku, znalazł się przebój "Ściernisco", jedna z ulubionych piosenek byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga W. Busha, żartobliwe "Słodycze" oraz dedykowany Adamowi Małyszowi utwór "Zwycięstwo".

Dwa lata później na rynku muzycznym ukazał się album "Golec uOrkiestra 3", z którego pochodzą pełne góralskiej dynamiki "Pędzą konie" oraz ironiczne "Kto się ceni". Choć Zespół jest wierny swoim muzycznym korzeniom, nie obawia się artystycznych eksperymentów, czego przykładem jest współpraca z Gromeem i Bedoesem. Efektem tej kooperacji jest wydany w 2019 roku utwór "Górą ty", który natychmiast podbił muzyczne listy przebojów i stał się niekwestionowanym hitem.