Godziny do otwarcia! Krakowskie restauracje i puby przygotowują się na przyjęcie klientów

Już w poniedziałek znów będzie można pójść do restauracji czy kawiarni. W krakowskich lokalach w niedzielę trwały przygotowania do ponownego przyjęcia klientów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak to wyglądało!

FLESZ - Koronawirus w Polsce. Zachowajmy czujność i zdrowy rozsądek Właściciele wielu krakowskich lokali gastronomicznych, salonów fryzjerskich itd. już od kilku dni przygotowywali się na ponowne otwarcie, by dostosować się do nowych zasad. Np. we wspomnianych lokalach gastronomicznych obowiązywał będzie m.in. limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe w lokalu. Po każdym kliencie dezynfekowany ma być stolik. Oprócz tego, pomiędzy stolikami oraz pomiędzy klientami wymagane będzie zachowywanie przynajmniej 2-metrowej odległości. Taka odległość ma być też zachowana chociażby między stanowiskami w zakładach fryzjerskich. - Ten czas, gdy byliśmy zamknięci wykorzystaliśmy na remont wewnątrz zakładu. Od środy już intensywnie przygotowywaliśmy się do otwarcia, gromadziliśmy m.in. sprzęt ochronny, płyny dezynfekujące itd. Musieliśmy nieco zmniejszyć liczbę stanowisk, by zachować odpowiednią odległość i od poniedziałku przyjmujemy klientów - mówi Juliusz Tomaszewski, właściciel jednego z salonów barberskich na os. Ruczaj. I przyznaje, że zainteresowanie wśród klientów jest ogromne. - Mamy już zapisy na najbliższe dwa tygodnie. Widać, że ludzie czekali na ponowne otwarcie takich zakładów jak nasz. Mieliśmy trochę obaw, że nie będzie chętnych, ale na szczęście jest inaczej - dodaje. Rezerwacje stolików przyjmowane są już w krakowskich restauracjach. - Nam udało się sprawnie przeorganizować lokal, by zachować wymaganą odległość między stolikami. I zaczynamy przyjmować gości. Klienci już w weekend do nas dzwonili, rezerwowali miejsca - przyznaje Magdalena Markowicz, menadżerka popularnego bistro w centrum Krakowa. Jest jednak grupa restauratorów, którzy z otwarciem swoich lokali jeszcze się wstrzymują. - My jesteśmy cały czas w trakcie przygotowań do ponownego otwarcia. Klientów w restauracji zaczniemy przyjmować od czwartku. Czekamy jeszcze m.in. na dostawę środków dezynfekujących. Chcemy być odpowiednio przygotowani - podkreśla Sebastian Habdas, kierownik znanej restauracji w Podgórzu. Podobną decyzję podjęła również część restauracji w ścisłym centrum Krakowa. Czytaj także Najgłupsze zachowania kierowców. Też tak robisz?

Oto nowe mieszkanie prezydenta Dudy w Krakowie [ZDJĘCIA]

Ile zarabiają pracownicy służby zdrowia? LISTA PŁAC

Kraków. Miejskie inwestycje opóźnione przez koronawirusa?

Tatry. Dolina Chochołowska jest pełna krokusów [ZDJĘCIA]

Polskie mieszkania w czasach PRL. Jak wyglądały? Zobaczcie Wideo