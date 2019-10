Gniewomir Rokosz – Kuczyński

Szanowni Państwo,

Czasami potrzeba intelektualnej prowokacji. Zawsze potrzeba pracy. Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski z prośbą o głosy na listę nr 8 – Koalicja BEZPARTYJNI i SAMORZĄDOWCY. Nasi kandydaci w ostatnich wyborach samorządowych w Małopolsce uzyskali blisko 53.000 głosów. Teraz czas na wybory sejmowe.

Nie chcemy uczestniczyć w wojnie „polsko- polskiej”. Chcemy w sejmie podjąć współodpowiedzialność za nasze gminy, województwo i kraj. Zarówno jako samorządowcy, którzy pełnili funkcje samorządowe, jak i ludzie, którzy jeszcze tego nie czynili, ale rozumieją wartość rozwijania samorządu. Chcemy jako obywatele wspólnie zwiększać nasz wpływ na funkcjonowanie i jakość życia w kraju.

Pielęgnujemy pamięć o historii. Szanujemy przeszłość i tradycyjny system wartości. Kandydujemy w wyborach do sejmu, bo oprócz sukcesów, dostrzegamy także negatywne zjawiska w życiu publicznym. Upadek elit i upartyjnienie państwa. A to prowadzi do agresji, chaosu, polaryzacji społeczeństwa, zahamowania inicjatyw i aktywności obywatelskiej.

Nie składamy pustych obietnic. Nie interesują nas ideologie.

Dlatego prosimy o głosy na naszych kandydatów wszystkich, którzy nie chcą wybierać pomiędzy skłóconymi partiami, a chcieliby zagłosować na zwolenników kompromisu, zgody i porozumienia w imię dobra wspólnego.

Z nadzieją spoglądamy w przyszłość, opartą na miłości Ojczyzny i szacunku dla rodziny, łączonych z nowoczesnością i przedsiębiorczością, bez biurokracji i partyjnej niekompetencji.

Środowisko Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski to grono doświadczonych i ofiarnych osób, ludzi nauki i kultury, przedsiębiorców, kadry kierowniczej, absolwentów wyższych uczelni i studentów, jak i osoby trudniące się pracą najemną, a także emeryci i renciści. Wielu spośród nas działa w różnych organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Bezpartyjni Samorządowcy to wielu wartościowych, sensownych i mądrych ludzi.

Z partiami związane jest tylko 2% obywateli naszego kraju. Prosimy dajcie szansę Bezpartyjnym ! Jako środowisko i nowa organizacja zaczynamy naszą drogę. Razem w ramach STOWARZYSZENIA BAZPARTYJNYCH SAMORZĄDOWCÓW MAŁOPOLSKI, wszyscy możemy pracować na wspólny sukces.

Zapraszamy do współpracy!

Z życzeniami wszelkiej pomyślności

Gniewomir Rokosz – Kuczyński

Prezes

Stowarzyszenia Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski

kandydat do Sejmu z miejsca nr 2 z listy nr 8

Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA BEZPARTYJNI i SAMORZĄDOWCY

Gniewomir Rokosz – Kuczyński ma lat 50. Z zawodu jest dziennikarzem, był radnym Miasta Krakowa II kadencji. Przez kilkanaście lat współpracował ze św. pamięci Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim – ostatnim Prezydentem II RP. Obecnie jest dyrektorem generalnym Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego. Jako pasjonat historii pełni także, w stopniu generała bractwa kurkowego, funkcje wielkiego kanclerza Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich - Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej. Jest żonaty, ma dwie córki i syna.

Kontakt:

www.bezpartyjnikrakow.pl

facebook: Bezpartyjni Kraków

tel. 12/4227076

Materiał wyborczy KWW Koalicja BEZPARTYJNI i SAMORZĄDOWCY