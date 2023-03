Głośny "Wieloryb" dla dojrzałych widzów w Kinie Pod Baranami

Charlie już od lat żyje na marginesie świata. Uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

"Przenikliwa, poruszająca przypowieść o próbie pogodzenia się z własnym życiem, opowiedziana z iście biblijną siłą" - pisał o "Wielorybie" recenzent "Daily Telegraph". Nie on jeden zachwycił się najnowszym filmem Darrena Aronofskiego - amerykańska Akademia nagrodziła odtwórcę głównej roli Brendana Frasera Oscarem w kategorii Najlepszy aktor w roli pierwszoplanowej oraz statuetką za charakteryzację. Film zachwycił także publiczność i krytyków na Festiwalu w Wenecji.