Głośne procesy w Małopolsce w 2019 r.: zabójcy, porywacze i szantażysta

Trzy wyroki dożywotniego pozbawienia wolności zapadły w br. przed krakowskim sądem. Na razie tylko jeden z nich jest prawomocny. Dwoma pozostałymi zajmie się Sąd Apelacyjny w Krakowie, ale już w 2020 roku.

FLESZ - Ceny idą w górę. Co zdrożeje w 2020 roku?

1. Śmierć prokurator

Na dożywocie skazał Sąd Okręgowy w Krakowie 26-letniego Przemysława J. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojej matki, czyli prokurator Anny Jedynak. Takiej kary domagali się śledczy z Katowic, którzy przygotowywali akt oskarżenia w tej sprawie. Krakowska prokuratura została wyłączona z prowadzenia śledztwa, bo ofiara zabójstwa była tu wiceszefową Prokuratury Okręgowej. Wyrok nie jest prawomocny.

52-letnia Anna Jedynak zginęła od ciosów nożem, gdy syn zaatakował ją w mieszkaniu przy ul. Bociana 9 stycznia 2016 r. 2. Student na ul. Miodowej

Sąd utrzymał w mocy wyrok dożywocia dla Damiana S., który w styczniu 2017 r. zabił 21-letniego Mateusza Schmidta. Sprawca myślał, że to jeden z mężczyzn, którzy chwilę wcześniej dotkliwie go pobili w centrum miasta na ul. Miodowej. Skazany ma też zapłacić po 200 tys. zł. rodzicom zabitego studenta. Sąd Apelacyjny w Krakowie podzielił ich stanowisko, by wydać najsurowszy wyrok. Stwierdził, że oskarżony chciał zabić, a już po zbrodni mówił „kto następny”. Sędzia Krzysztof Marcinkowski zauważył, że z opinii biegłych wynika, że Damian S. stwarza zagrożenie dla społeczeństwa także przebywając w zakładzie karnym. Wyrok jest prawomocny.

3. Zabójca z altanki

Kary dożywocia zażądał prokurator dla Pawła K. za zabójstwo kobiety ze szczególnym okrucieństwem. Gdy odmówiła mu seksu pobił ją, rozebrał, związał, a potem podpalił altankę w której przebywała. Oskarżony odpowiada też za próbę zabójstwa partnera kobiety, który w ostatniej chwili zdołał uciec z płonącej altanki. Wyrok Zgodny z żądaniem prokuratora został ogłoszony w maju br. Do zbrodni doszło przy ul. Makuszyńskiego. W altance alkohol piły trzy osoby: Anna K., jej partner Maciej B. i znajomy Leszek B. W pewnym momencie dołączył do nich Paweł K. Kilka lat wcześniej utrzymywał intymne relacje w kobietą i odnowił znajomość w ostatnim czasie. Tamtego dnia znowu liczył na seks. Gdy zaproponował intymne zbliżenie Annie K., a gdy kategorycznie odmówiła pobił ją, rozebrał, skrępował kończyny elementami jej odzieży, a ręce przywiązał go gwoździa wbitego w ścianę. Podpalił łóżko, na którym leżała i podłożył ogień. Wyszedł z płonącej altanki dopiero wtedy, gdy upewnił się, że wszystko stoi w ogniu. 4. „Morda” zabił w Gołkowicach

Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy karę 25 lat więzienia dla 40-letniego Pawła M. ps. Morda za zabójstwo Bartłomieja W. ps. Ogór. Do zbrodni doszło w nocy z 25 na 26 września 2017 r. w Gołkowicach Dolnych. Oskarżony został uznany za winnego zbrodni ze szczególnym okrucieństwem i będąc już skazany za uśmiercenie innej osoby. Drugiemu oskarżonemu Krzysztofowi K. ps. Michaś sąd podwyższył wymiar kary z 8 do 11 lat. Utrzymał w mocy karę 4 lat dla Wojciecha C. ps. Rekin i 2 lat dla Konrada O. Orzeczenie jest prawomocne.

5. Zabójca spod Tarnowa

Sąd Apelacyjny w Krakowie nie zgodził się z wnioskiem prokuratury, by zabójcy z Brzozówki koło Tarnowa podwyższyć wymiar jak uważali śledczy „rażąco niski wymiar kary” do 25 lat więzienia. Tym samym 33 -letni Mariusz M. ma do odbycia prawomocny wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Z ustaleń wynika, że pozbawił życia 32-letnią znajomą zadając jej kilkanaście uderzeń butelką w głowę. Od ciosów miała rany tłuczone oraz cięte szyi i krtani. Zmarła na skutek wykrwawienia. Marta L. po raz ostatni widziana była 11 października 2017 r. Po tym, jak wyszła z domu więcej nie dała już znaku życia. Rodzina oraz policja trzy tygodnie poszukali kobiety. Przełom nastąpił na początku listopada 2017 r. Dzieci kręcące się w pobliżu rowu melioracyjnego biegnącego przez Brzozówkę, znalazły w trawie telefon. Po tej informacji policjanci zabrali się za przeszukiwanie terenu wzdłuż strumyka. Natknęli się na torebkę. Za chwilę w rękach mieli kurtkę zaginionej. Ślad prowadził do przepustu pod lokalną drogą. Spod prowizorycznego mostku wystawały buty. Głębiej wciśnięte zostały zwłoki. 6. Szantażysta z Wadowic

Prawomocny jest już wyrok 5 lat i 6 miesięcy więzienia na Sławomira J. za szantażowaniem firmy z Małopolski zatruciem żywności. Oskarżony wymusił okup w tzw bitcoinach, czyli wirtualnej walucie o wartości 395 tys. zł. Na mocy prawomocnego wyroku ma też zapłacić 30 tys. zł kosztów sprawy i 50 tys. zł grzywny i naprawić szkodę firmy w wysokości blisko 30 tys. zł. Większość zapłaconego okupu udało się odzyskać. Syn mężczyzny Tomasz K. usłyszał karę roku więzienia w zawieszeniu, do zapłaty ma 20 tys. zł grzywny i 9 tys zł kosztów. Sąd stwierdził, że to nie on był mózgiem przestępstwa, a został wciągnięty do tego procederu przez ojca. Wiedział jednak, że ojciec ma bitciny z nielegalnego źródła, ale nie podejrzewał z jakiego.

7. Kibole porywacze

29-letni Patryk P. opisywał na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Krakowie o kulisach porwania go dla 150 tys. zł okupu. Przesłuchiwano go na odległość za pośrednictwem skypa z innej sali w gmachu krakowskiego sądu. Sprawa jest głośna także z tego powodu, że w grudniu 2017 r. podczas zatrzymania jednego z podejrzanych Adriana Z. ps. Zielony, antyterrorysta użył broni i oddał w jego kierunku śmiertelny strzał. Przed sądem oskarżonymi o porwanie dla okupu ze szczególnym okrucieństwem są teraz dwaj bracia zabitego 34-letni Mariusz i 23-letni Jakub Z. oraz pięciu innych mężczyzn. Sprawcom grozi do 25 lat więzienia, ich proces trwa. 8. Oświęcim i proces kierowcy

Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu, który zajmuje się sprawą wypadku drogowego z udziałem premier Beaty Szydło, jako świadek zeznawał policjant, który po zdarzeniu z 10 lutego 2017 r. zajmował się oględzinami jednej z płyt CD z zapisem monitoringu.

- Tę płytę otrzymałem od przełożonych i oddałem ją w stanienie naruszonym- zeznał Jerzy K. Wcześniej wykonał z niej zrzuty ekranu i stwierdził, że z powodu nocnej pory obraz jest nieczytelny. Chodziło zwłaszcza o zdobycie danych o innych kierowcach, którzy mogli widzieć wypadek. Oskarżonym o spowodowanie wypadku jest mieszkaniec Oświęcimia Sebastian K., nie przyznaje się do winy.

9. Gang kiboli Wisły z wyrokiem

Sąd utrzymał w mocy wyrok na 5 członków wiślackiej bojówki Sharks, którym prokuratura zarzucała działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami na dużą skalę. Dwóm kolejnym kibolom z tego gangu nieznacznie obniżył wyroki. Michałowi A. ps. Leon o miesiąc, a Pawłowi L. ps. Koala o dwa miesiące. Pierwszy ma teraz do odsiadki 3 lata i miesiąc, a drugi 3 lata i 10 miesięcy. Prawomocne wyrok ma więc Marcin M. ps. Chudy (6 lat odsiadki), Robert B. ps. Wiślak (5 lat), Grzegorz N. ps Noris ( 3 lata 6 miesięcy), Tomasz D. ps. Szmira ( 3 lata 2 miesiące), Mateusz O. ps. Opal ( 3 lata 2 miesiące). Wszyscy odpowiadali za udział w gangu handlującym narkotykami. 10. Kradła z kont klientek

Dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat i 2 tys. zł grzywny - taki nieprawomocny wyrok usłyszała we wtorek 60-letnia Małgorzata K. za kradzież z kont bankowych dwóch klientek 370 tys. zł. Teraz tę kwotę oskarżona musi zwrócić do banku. Ma też pięcioletni zakaz działalności gospodarczej związanej z finansami i marketingiem. Pokrzywdzona Danuta Ł-W., spadkobierczyni zmarłych kobiet, złożyła wniosek o naprawienie szkody. Bank deklaruje na piśmie, że zwróci jej wszystkie utracone z kont pieniądze.