Głośna "Genialna przyjaciółka" Eleny Ferrante na afiszu Starego Teatru

- Od początku wiedziałam, że przyjaźń między Eleną i Lilą jest dla mnie opowieścią o przymierzaniu się do tego kim jestem, kim mogłabym być, przeglądaniu się w sobie. Mamy dwie dziewczynki, które dorastają w biednej dzielnicy w Neapolu w latach pięćdziesiątych i próbują się z tej biedy wyrwać, mierzyć swoje siły na zamiary – wyjaśnia reżyserka Ewelina Marciniak. - W tych całkiem różnych drogach one wciąż są sobie bliskie, konkurują ze sobą i obie boją się tego samego. Pokazywanie tego procesu, stawania się, przeglądania się w sobie było dla mnie bardzo interesujące. W moim odczuciu jest opowieść o tym, czy jest dziś możliwy awans społeczny i jakie są jego konsekwencje. Z drugiej strony jest to opowieść o tożsamości, o tym, czy zostają nam tylko dwie opcje: buntownicza bądź niewinna, czy możemy sięgać bardziej w głąb i przymierzać różne opcje.