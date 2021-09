Głogoczów. Wypadek na zakopiance. Droga jest już przejezdna Katarzyna Hołuj

W piątek (10 września) chwilę po godz. 10 na zakopiance w Głogoczowie (niedaleko skrętu do Bęczarki) doszło do wypadku. Jak wynika ze wstępnych informacji, na jezdni w kierunku Zakopanego przed przejściem dla pieszych, motocykl najechał na tył samochodu dostawczego. Jedna osoba (pasażerka motocyklisty) z obrażeniami i została przewieziona do szpitala. Przez kilkadziesiąt minut zablokowany był prawy pas jezdni.