Gitarowe hymny o celtyckiej melodyce. New Model Army wystąpi 26 października w krakowskim klubie Kwadrat [WIDEO]

New Model Army to jeden z tych nielicznych post-punkowych zespołów, które działają aż czterdzieści lat. W tym czasie Brytyjczycy pod wodzą wokalisty i gitarzysty Justina Sullivana grali w Krakowie dwa razy. Teraz wracają - i wystąpią 26 października w klubie Kwadrat.

W ciągu ponad czterech dekad działalności zespołowi udało się także zbudować niemal religijne oddanie wśród fanów. Istnieje niewiele grup, które mogą nagrywać i wydawać to, co lubią i kiedy im się podoba, zachowując jednocześnie światową popularność, a to wszystko bez żadnego kompromisu artystycznego czy handlowego. Brytyjczycy na pewno należą do tego wąskiego kręgu.