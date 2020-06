Gigantyczne zmiany w komunikacji miejskiej. Mniej kursów, całe wakacje bez tramwaju na al. Jana Pawła II

Od 29 czerwca wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy. Szykują się spore zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje i autobusy będą kursować z mniejszą częstotliwością, niż teraz, a do tego pojawią się spore ograniczenia w związku z remontami. Przez całe wakacje tramwaje nie będą kursować m.in. aleją Jana Pawła II, a w lipcu wyłączony z ruchu tramwajowego będzie plac Wszystkich Świętych.

Źródło: TVN24/x-news Od początku epidemii koronawirusa komunikacja miejska kursuje ze znacznie mniejszą częstotliwością. W szczytowym momencie lockdownu tramwaje i autobusy nie kursowały w godzinach międzyszczytowych. Później przywrócono regularne kursy, ale wciąż w ograniczonej liczbie, niż przed pandemią. Jak co roku, w życie wejdzie wakacyjny rozkład jazdy, który w połączeniu ze wciąż trwająca epidemią wprowadzi dalsze ograniczenia w transporcie publicznym, w tym mniejszą częstotliwość kursów. Ograniczenia wynikają m.in. z mniejszych wpływów ze sprzedaży biletów, które spadły z 1,5-2,5 mln zł dziennie, do kilkudziesięciu tysięcy złotych lub maks 200-400 tys. zł. Urzędnicy muszą więc szukać oszczędności, stąd m.in. ograniczenia w liczbie kursów tramwajów. Niewykluczone, że urzędnicy zaczną też rozważać podwyżkę cen biletów, aby załatać braki budżetowe na komunikacje wynikające ze spadających wpływów ze sprzedaży biletów. Dla porównania, w kwietniu tego roku wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły raptem 4,12 mln zł w porównaniu do 23,76 mln zł z zeszłego roku. W maju wpływy nieco wzrosły i wyniosły 8,89 mln zł, ale to i tak o ponad 16 mln zł mniej, niż w maju rok temu.

Zmiany w kursowaniu tramwajów, al. Jana Pawła II wyłączona z ruchu Zmiany wejdą w życie od poniedziałku 29 czerwca. Urzędnicy z Zarządu Transportu Publicznego wciąż pracują nad rozkładem autobusów, ale znamy już zmiany dotyczące tramwajów. Te są znaczące.

- Na okres wakacji w dni powszednie linie tramwajowe będą kursować co 20 minut przez cały dzień. Będą wzmocnienia w godzinach szczytu, kiedy tramwaje będą kursować co 10 minut. W soboty od początku kursowania do godziny 18-19 tramwaje będą jeździć co 20 minut, potem co 30 minut. W dni świąteczne, od 10-11 do 18-19, tramwaje będą kursować co 20 minut, w pozostałych godzinach co 30 minut - mówi nam Sebastian Kowal z ZTP.

Spore zmiany pojawią się w związku z pracami budowlanymi i remontowymi. Na całe wakacje z ruchu tramwajowego będzie wyłączony odcinek od ronda Czyżyńskiego do pętli Wieczysta w rejonie Tauron Areny Kraków. Wszystko przez prace budowlane dewelopera, gdzie wymagane będzie zajęcie części pasa drogowego i wyłączenie z ruchu torowiska.

Chodzi o budowę trzech biurowców Podium Park przy terenach PK (jeden już stoi, drugi jest w budowie). W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy wraz, wybudowany lewoskręt (w kierunku Politechniki Krakowskiej), chodniki i ścieżka rowerowa. Powiększone zostaną perony tramwajowe. - Koszt realizacji prac pokrywa deweloper. Prace rozpoczęły się mniej więcej w połowie maja i są planowane do końca września. Roboty realizowane są etapami - w związku z nimi pojawiają się miejscowe zawężenia jezdni. Zgodnie z harmonogramem prace torowe deweloper zaplanował od początku lipca do połowy września, ale będzie dokładał starań, aby zakończyć je na początku września) - tłumaczą nam urzędnicy Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Linie zastępcze W tym czasie pojawi się zastępcza linia autobusowa 704 kursująca od dworca autobusowego w Czyżynach do rodna Mogilskiego. Linia będzie kursować co 10 minut w godzinach szczytu, a poza nimi co 15 minut.

Oprócz tego pojawią się linie tramwajowe: 79 z Nowego Bieżanowa, przez Wielicką, Klimeckiego i Mogilską do pętli Wieczysta (kursy co 20 minut),

74 z Bronowic przez Dunajewskiego i Lubicz do pętli Wieczysta (kursy co 10 minut),

12 z Łagiewnik przez Brożka, Monte Cassino, Grzegórzecką i Mogilską do pętli Wieczysta (kursy co 20 minut). Ta ostatnia będzie nową linią na stałe.

Bez tramwajów na placu Wszystkich Świętych Kolejne zmiany w ruchu tramwajów pojawią się w związku z remontem torowiska na skrzyżowaniu Dominikańskiej i św. Gertrudy. Przez ok. trzy tygodnie z ruchu będą wyłączone ulice Franciszkańska i Dominikańska. W tym czasie najważniejsze zmiany obejmą m.in. linię 1, która będzie kursować bez zmian do Poczty Głównej, a następnie Westerplatte i wokół Plant do Filharmonii i pętli na Salwatorze. Z kolei linia 13 będzie kursować do Poczty, a dalej Westerplatte i do pętli Cmentarz Rakowicki.

Na czas wakacji zawieszone zostaną linie tramwajowe 2, 14, i 49, nie licząc tych linii, które są już cały czas zawieszone. Jak wspomnieliśmy, rozkład jazdy dla autobusów jest cały czas opracowywany, ale częstotliwość kursów będzie zapewne analogiczna, jak w przypadku tramwajów. Szczegółowe zmiany jeszcze w tym tygodniu pojawią się na stronie ZTP.