"Gierek" w kinach już 21 stycznia. Długo oczekiwany film ma pokazać I sekretarza KC PZPR od innej strony Paweł Gzyl

Michał Koterski i Małgorzata Kożuchowska jako Edward i Stanisława Gierkowie w filmie "Gierek" Michała Węgrzyna - w kinach już od 21 stycznia 2022 roku Karolina Grabowska

21 stycznia 2022 roku w kinach w całej Polsce będzie miał premierę długo oczekiwany film „Gierek”. Przedstawia on dwunastoletni okres z biografii I sekretarza KC PZPR – od 1970 do 1982 roku. W roli głównej zobaczymy Michała Koterskiego. W roli Stanisławy Gierek – Małgorzata Kożuchowska. Do internetu trafił właśnie zwiastun produkcji.