"Gierek" to socrealistyczny produkcyjniak, który nie odmieni podręczników do historii

Zainspirowany archiwaliami Iwanowski postanowił wyprodukować film fabularny, opowiadający „prawdziwą” historię Gierka. Kiedy w zeszłym roku ogłoszono, że filmowcy zabierają się za dzieje dawnego I sekretarza KC PZPR, a w rolach głównych zagrają Michał Koterski i Małgorzata Kożuchowska, powszechnie pomyślano, że będziemy mieli do czynienia z komediową produkcją, która będzie żerować na sentymentach dzisiejszych 50- czy 60-latków do czasów ich młodości.

Sukcesy hollywoodzkich produkcji opowiadających historie naprawdę żyjących polityków, artystów czy naukowców sprawiły, że apetyt na tego rodzaju realizacje pojawił się również w polskim kinie. Jednym z tych, których skusiła możliwość przeniesienia tych wzorców zza oceanu nad Wisłę okazał się Janusz Iwanowski. Jeśli wierzyć materiałom promocyjnym, zbierał on przez ostatnie 30 lat wszelkiego rodzaju dokumenty i informacje dotyczące Edwarda Gierka. Mało tego: udało mu się dotrzeć do ludzi, którzy niegdyś współpracowali z nieżyjącym już dzisiaj komunistycznym przywódcą. Z tego wszystkiego wyłoniła mu się zupełnie inna postać niż ta, którą znamy z kart historii.

Kolejne informacje z planu, wzbudzały coraz większą sensację. Okazało się, że w filmie pojawi się cały kwiat polskiego aktorstwa – począwszy od Jana Frycza a skończywszy na Rafale Zawierusze. Gdziekolwiek filmowcy się pojawiali, towarzyszył im entuzjazm lokalnej gawiedzi, z nostalgią wspominającej czasy, kiedy do Polski trafiła cola, a na krajowych szosach królowały „maluchy”. Nic więc dziwnego, że oczekiwania były wysokie – i to nie tylko ze strony zwykłych widzów, ale również opiniotwórczej krytyki.

W kontraście do nich pokazany zostaje Gierek – jako przyjaciel ludu, który z niego wyrósł i chce mu zapewnić świetlaną przyszłość. Koterski gra swego bohatera w koturnowy sposób, a próba zamiany jego charakterystycznej maniery głosowej w rys charakterologiczny postaci, kończy się totalnym fiaskiem. To, co sprawdziło się w przypadku tego aktora w „7 uczuciach”, tutaj niestety nie działa.

Ociepleniu wizerunku Gierka ma służyć pokazanie jego relacji z żoną. Wybór Małgorzaty Kożuchowskiej do tej roli okazał się niewypałem. Aktorka co chwilę rzuca się swemu filmowemu mężowi na szyję, pokazując swą miłość i oddanie, ale jej gra nie wykracza poza to, co prezentowała w telewizyjnej „Rodzince.pl”. Nad resztą obsady nie warto się pastwić, dość tylko stwierdzić, że gra wszystkich aktorów grzęźnie w socrealistycznej konwencji sprzed siedmiu dekad.