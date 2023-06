Geotermalne islandzkie SPA podbija TikToka. Poznajcie Leśną Lagunę – nowy hit turystyczny na północy Islandii Eliza Ciepielewska

Leśna Laguna to z pewnością miejsce, które powinno znaleźć się na liście miejsc do odwiedzenia podczas podróży na Islandię. Jej położenie, piękno natury i relaksujące geotermalne wody czynią ją idealnym miejscem do odpoczynku. Frank Denney/unsplash.com/Zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Leśna Laguna zdobywa coraz większą popularność wśród odwiedzających Islandię. Do tej pory najpopularniejszym geotermalnym SPA Islandii była Błękitna Laguna. Jednak coraz więcej osób wybiera się do oddalonej o ponad 400 kilometrów Leśnej Laguny. To miejsce również oferuje możliwość kąpieli w geotermalnych wodach Islandii. Co ważne, jest jednak dużo mniej oblegane.