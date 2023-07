"Geograficzny Park kieszonkowy". Na Kozłówce czy w Swoszowicach? Geograficzna wpadka autorów BO

Park Na Kozłówce to projekt, który mieszkańcy zgłosili do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Miałby on leżeć przy ulicach na Kozłówce i Spółdzielców.

- Projekt został zweryfikowany pozytywnie i zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców, które trwać będzie od 22 września 2023 r. do 6 października 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone 30 października. W przypadku wygranej w głosowaniu zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 - twierdzą urzędnicy.

W parku zostaną wykonane nowe nasadzenia roślin, jak również zamontowane elementy małej architektury jak ławki oraz kosze na śmieci. Nie zabraknie w nim także urządzeń dla dzieci, takich jak gry chodnikowe, lunety oraz kompas. "Główną atrakcją parku będzie wyremontowana alejka, przebiegająca przez sam środek parku i róża wiatrów, która zostanie podświetlona poprzez zamontowanie w gruncie świateł LED, które będą reprezentować 50 równoleżnik i 20 południk, które przecinają się na terenie Krakowa" - czytamy w projekcie.